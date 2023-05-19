Топ-менеджеры стали активнее искать работу в Карелии

За год количество резюме в республике от руководителей высшего звена увеличилось почти на 2/3.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали количество резюме, опубликованных соискателями на самые высокие должности в различных сферах и отраслях рынка труда Карелии.

Выяснилось, что за минувший месяц претенденты на высшие должности опубликовали на 65% больше резюме, чем в аналогичный период прошлого года.

Чуть больше половины кандидатов — мужчины (56%). При этом высшее образование присутствует у 77% претендентов на должности топ-менеджеров, а опыт работы более 6 лет — у 88%. Средняя ожидаемая зарплата у местных топ-менеджеров составила 97 231 рубль, что на 19 тысяч рублей меньше, чем год назад.

Работодатели увеличили количество вакансий для топ-менеджеров за год на 23,8% со средней предлагаемой зарплатой 92 420 рублей.

Уровень конкуренции в этой сфере — высокий, 15 человек на одну вакансию. По наблюдениям специалистов hh.ru, в Карелии наблюдается явно больше желающих стать начальниками, чем возможности их всех трудоустроить.