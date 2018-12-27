Топ практических советов как сэкономить на подарках

Грамотное планирование поможет сделать все заранее и сэкономить. Топ советов как сэкономить на подарках в 2019.

Рождество и Новый год – это волшебное время встреч с родными и друзьями, которое дарит нам радость живого общения, множество разнообразных вкусных угощений и возможность получения и вручения подарков.

Однако кроме радости и ощущения волшебства, новогодние праздники могут сопровождаться бесчисленными походами по магазинам и нервотрепкой в виде огромных затрат сил, времени и денег. Для того чтобы максимально облегчить себе жизнь, но в то же время выгодно приобрести удачные подарки, можно совершить все покупки через интернет. Приятным бонусом при этом станет возможность получить возврат части потраченных денежных средств в виде кэшбэка.

Экономия со Smarty Sale

Новогодний праздник мечты может обойтись вполне бюджетно, нужно лишь правильно подготовиться к нему. Наиболее выгодно совершать покупки в интернете, ведь в этом случае дополнительно к скидкам на товар можно получать cashback, важно лишь вдумчиво выбрать соответствующий сайт с cashbackом интернет-магазина. Такой, например, как SmartySale — один из крупнейших проверенных сайтов, сотрудничающих с мировыми брендами производителей одежды, косметики, бытовой техники и многого другого.

Новогодние хитрости со Смарти сейл

Сэкономить в праздники довольно просто, вот только некоторые из практических советов:

Заранее составьте список родных и близких и распишите цены на желаемые товары – чем больше людей вы хотите поздравить, тем внушительнее будет конечная сумма. Посмотрите, какие подарки можно заменить на бюджетные аналоги — даже при покупке недорогих товаров кэшбэк в интернет-магазине вас приятно удивит. Составьте список подарков — нужных именно одариваемому, а не тех, что вам было бы интересно купить. К примеру, мужу больше понравится отвертка с магнитным наконечником, нежели собачка на торпеду ручной работы с глазами из драгоценных камней, а жене больше по душе придутся нежные украшения с небольшими модными «танцующими» камнями, а не телескопический спиннинг. Зарегистрируйтесь на cash back сервисе (для покупок в интернете он будет очень кстати). Зайдите в нужные интернет-магазины, изучите разделы скидок и акций (которые в эти недели в изобилии проводят практически все магазины) и добавьте в корзину все необходимые товары строго по списку. Если итоговая сумма вас не устроит – удалите из корзины те товары, без которых можно обойтись, иначе можно потратить все деньги, и тогда даже кэшбэк сервис не вернет спокойствие и хорошее настроение. Можно последовать примеру жителей западных стран – подарить коллегам и дальним родственникам небольшие приятные сувениры, а подарки подороже — только самым близким людям. Обязательно выясните время на доставку товаров в связи с наплывом интернет-заказов или продумайте возможность самовывоза из магазина. Старайтесь покупать подарки своевременно, не тяните до 31 декабря, когда люди в спешке и давке скупают все подряд, а также, по возможности, заранее подключите cash back сервис. Подойдите к этому событию рационально и с умом — помимо радости от благодарных друзей и близких, вы получите значительную экономию и возврат части затраченных средств через кэшбэк с покупок, что немаловажно и также приятно. Когда вы приобретаете подарок «с особым смыслом» стоит заранее точно убедиться, что он будет кстати. Например, если есть желание подарить близкому человеку горящую путевку — поинтересуйтесь заранее, оформлен ли у него загранпаспорт и получены ли необходимые визы, иначе можно попасть в очень неудобное положение.

Как делать покупки в интернет-магазинах с cashback

Помните о важных правилах, которые помогут вам обеспечить возврат кэшбэка за новогодние покупки в интернете:

Авторизируйтесь/зарегистрируйтесь на smarty.sale и на сайте выбранного вами магазина;

Помните, что cashback (кэшбэк) засчитывается только при переходе с кэшбэк-сервиса, то есть, подарок должен быть добавлен в корзину только после того как вы нажмёте на кнопку «В магазин»;

Стоит скачать плагин, ведь он поможет Вам всегда быть в курсе изменений кэшбэков, также с его помощью вы сможете контролировать, активен ли сервис;

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь в техническую поддержку.

Несомненно, от праздника лучше получать удовольствие, нежели головную боль и прорехи в семейном бюджете. Грамотное планирование поможет сделать все заранее и сэкономить. Весь цивилизованный мир уже давно и очень успешно пользуется возвратом кэшбэка за покупки – это экономно и практично.

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