Топливные брикеты Segezha Group появились на Ozon

Segezha Group начала продажи топливных брикетов RUF через маркетплейс Ozon.

На маркетплейсе можно заказать до одной тонны экологического биотоплива.

Брикеты можно использовать в каминах, мангалах, печах, котлах и других отопительных приборах, работающих на твердом топливе. В составе этой продукции Segezha Group нет красителей и клеевого сырья. При сжигании брикеты не выделяют токсичных газов и смол — риск причинения вреда здоровью сводится к нулю. Это 100% экологически чистое и безопасное сырье для отопления. Углеродный след у древесных брикетов в 10 раз меньше, чем у природного газа. И в 50 раз меньше, чем у угля.

Благодаря выходу Segezha Group на маркетплейс, купить топливные брикеты теперь можно всего в несколько кликов, сразу оплатить банковской картой или с расчетного счета и заказать доставку до двери, что существенно экономит время клиента. Удобен и объем заказа: брикеты продаются в фасовке 12 штук (12 кг), 96 штук (96 кг) и 1152 штук (960 кг).

Топливные брикеты относятся к сегменту «зеленой энергетики». Компания создает RUF по принципам безотходного производства. Сырьем для них служат побочные продукты основного производства, они не содержат вредных примесей и веществ, а также имеют массу преимуществ по сравнению с другими видами топлива.

RUF — название специального пресса, который под высоким давлением прессует опилки и древесную пыль. В России такой вид топлива называют «евродровами». При сгорании они выделяют в 3-4 раза больше тепла, чем обычные дрова. Они не искрят и практически не оставляют золы. Еще одно преимущество — это компактность и удобство в использовании. Дрова нужно приготовить: наколоть, просушить, сложить на хранение. А брикеты уже с момента покупки готовы к использованию.

Топливные брикеты — это не первый продукт, который Segezha Group продает на Ozon. С ноября прошлого года на маркетплейсе можно купить фанеру холдинга. Ознакомиться с фанерой и биотопливом Segezha Group на Ozon можно тут.