На западе Карелии банда из девяти человек промышляла слитым с тепловозов топливом

В Карелии нашли несколько схронов канистр и цистерн, было изъято около 10 тонн топлива.

По версии правоохранителей, организатором преступной группы стал 35-летний местный житель. Именно он разработал схему хищения топлива, принадлежащего крупной государственной компании. Он же привлек к этому своего знакомого и восьмерых машинистов. С декабря 2021 по ноябрь текущего года члены преступной группы совершили серию краж дизтоплива с тепловозов в Костомукшском городском округе и Муезерском районе.

Оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции Костомукши совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержали участников организованной преступной группы, которые промышляли хищением дизельного топлива.

В начале ноября в Костомукше прошли задержания и обыски. Правоохранители нашли несколько схронов канистр и цистерн, изъяли около 10 тонн топлива.

В Следкоме Карелии были возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная организованной группой». Было установлено 16 эпизодов преступной деятельности.

Также были собраны доказательства того, что члены банды продавали украденные горюче-смазочные материалы. Они оборудовали автозаправочную станцию, которая представляла угрозу возникновения пожара. Там продавалось похищенное топливо, за 500 литров которого злоумышленники получали до 20 тысяч рублей. По предварительным данным, подобных фактов на счету фигурантов не один десяток.

Были также возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование продолжается. В отношение организатора была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.