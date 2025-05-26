Топливозаправочный пункт вспыхнул в Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Огонь уничтожил заправку в Пудожском районе.

Пожар на топливозаправочном пункте на территории «ООО Цементум Северо-Запад» в Пудожском районе произошел сегодня утром, 4 июня, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН. Загорелась территория карьера топливозаправочного пункта.

Пожар начали тушить сотрудники предприятия, ликвидировали пожарные Пудожа — 6 человек на одной автоцистерне. Им удалось не допустить распространение пожара на подземные ёмкости.

Огонь уничтожил сам пункт, 5 топливо-разливочных колонок, 20 литровых канистр с бензином АИ-92.