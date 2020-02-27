"Топоры" из колонии №7 в Карелии стали самыми находчивыми и веселыми

Заключенные сразились за звание лучших в конкурсе КВН, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии №7 в Сегеже состоялся второй этап КВН среди осуждённых.

Хозяев сцены представила команда "Топоры". Соседи из надвоицкой исправительной колонии строгого режима №1 представили свою сборную. Сборная РБ-2 заявилась под названием "Люди – инвалиды", команда петрозаводской ИК-9 – "Хороняки-депрясни".

По условиям конкурса командам следовало выступить в четырёх номинациях: визитная карточка, юмористическая миниатюра, стендап и пародийный номер. Выступление в каждой номинации должно было длиться не более 5 минут.

В результате упорной борьбы кубок и грамоты за первое место достались хозяевам – команде ИК-7. "Серебро" – у "Людей –инвалидов" из РБ-2, "бронза" у сборной ИК-1.

Ранее заключенные в Карелии поборолись за звание силачей.