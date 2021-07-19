Реклама
Прислать новость
Глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников приезжают в Карелию 26
Сегодня 07:50
Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО) 8
Сегодня 11:01
Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии 21
Сегодня 06:40
Движение по участку федеральной трассы «Кола» в Карелии вновь закрыли из-за лесных пожаров
19.07.2021 18:57

Торф горит рядом с поселком на севере Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:37, 20 Июля 2021
фото: Кадр из видео

Рядом с поселком Рабочеостровск в Кемском районе горит торфяник.

Как сообщается в официальном публике правительства Карелии, на Попов остров пожарные выехали уже в третий раз, огонь поднимается из торфа. Сначала тушили пожары площадью по 300 кв. м каждый, сейчас борются с возгоранием торфа на площади 60 кв. м.

Расстояние до ближайших населенного пункта от места пожара составляет всего 350 метров. В некоторых местах огонь сдерживают скалы.

Задействовали две автоцистерны. Куда не добраться, пожарные ходят с ранцами с водой, есть труднодоступные места. В настоящее время здесь  работают 7 пожарных.

Ранее сообщалось, дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья

Аналитика

Сегодня 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 от «Клиники на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
Сегодня 12:54
«Мы умоляли о помощи» 3
Сегодня 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 3
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»