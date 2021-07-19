Торф горит рядом с поселком на севере Карелии (ВИДЕО)

Рядом с поселком Рабочеостровск в Кемском районе горит торфяник.

Как сообщается в официальном публике правительства Карелии, на Попов остров пожарные выехали уже в третий раз, огонь поднимается из торфа. Сначала тушили пожары площадью по 300 кв. м каждый, сейчас борются с возгоранием торфа на площади 60 кв. м.

Расстояние до ближайших населенного пункта от места пожара составляет всего 350 метров. В некоторых местах огонь сдерживают скалы.

Задействовали две автоцистерны. Куда не добраться, пожарные ходят с ранцами с водой, есть труднодоступные места. В настоящее время здесь работают 7 пожарных.

Ранее сообщалось, дым от пожаров приближается к экскурсионной зоне заповедника «Кивач» в Карелии.