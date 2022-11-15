Торговая сеть «Олония» получила очередной штраф за незаконную агитацию на выборах главы Карелии

Мировой суд Петрозаводска оштрафовал еще одно предприятие, работающее под маркой торговой сети «Олония», за незаконную агитацию во время сентябрьских выборов в Карелии.

Мировой суд в Петрозаводске оштрафовал фирму «Мельница», находящуюся в структуре торговой сети «Олония», на 50 тысяч рублей за незаконную агитацию в магазинах во время сентябрьских выборов в Карелии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.

Мировой суд постановил, что в сентябре в магазинах «Олония», во время выборов главы республики были выявлены факты распространения агитационных печатных материалов, которые были изготовлены и распространены с нарушением норм выборного законодательства.

Ранее суд за нарушение предвыборного законодательства «Олонию» оштрафовали на 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.