Торговая сеть «Олония» получила второй штраф за незаконную агитацию на выборах главы Карелии

Мировой суд оштрафовал фирму в структуре торговой сети «Олония» на 50 тысяч рублей за незаконную агитацию в магазинах во время сентябрьских выборов в Карелии.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.

Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении ООО «Район», которое работает в торговых точках под брендом «Олония».



Мировой суд установил, что 9 сентября 2022 года в одном из магазинов были расклеены агитационные листовки, что противоречит выборному законодательству.

В ходе рассмотрения дела представитель ООО «Район» вину в совершении административного правонарушения не признал и указал, что использование фотографии, фамилии и партийной принадлежности одного из кандидатов в период проведения выборов не может быть признано предвыборной агитацией. Позиция представителя сводилась к тому, что листовка была заказана и размещена в коммерческих целях, для рекламы продукции, продаваемой в магазине.

Мировой суд не согласился с этими доводами и назначенил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.



Ранее за нарушение предвыборного законодательства «Олонию» оштрафовали на 100 тыс. рублей.