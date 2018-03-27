Торговая сеть Smart закрывает магазин в Петрозаводске

У торговой сети Smart не получилось выйти в регионы из Санкт-Петербурга - закрывается магазин в столице Карелии, пишет Бизнесу.ру.

С магазина в Петрозаводске сеть планировала начать региональную экспансию. По данным издания, сейчас в магазин не завозят новые товары.

Напомним, что в 2015 году супермаркет Smart занял площадь более 1,2 тысяч квадратных метров в рамках реконцепции действующего торгового центра "Кей" в Петрозаводске. Город был выбран из-за своей территориальной близости к Ленинградской области.

Официальный комментарий у представителей Smart пока получить не удалось.

Ранее от открытия нового супермаркета в Петрозаводске в ТРЦ "Тетрис" отказалась "Лента".