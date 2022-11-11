Наркоторговец в Карелии продал гашиш полицейскому

Житель Кеми попытался продать наркотик сотруднику полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в наркоторговле.

По версии следствия, в декабре 2021 года кемлянин за три тысячи рублей попытался продать гашиш оперативнику, участвовавшему в проверочной закупке.



Уголовное дело ушло в суд. Мужчине грозит восемь лет колонии.