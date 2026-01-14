Торговец нелегальными сигаретами из Беломорска предстанет перед судом

60-летний беломорчанин по закону ответит за торговлю немаркированными табачными изделиями среди земляков.

60-летний житель Беломорска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий (...) в особо крупном размере). Об этом рассказали в Следственном комитете Карелии.

В период с октября 2024 года по май 2025 года мужчина приобрёл партию нелегальных сигарет общей стоимостью 1,6 мл рублей и начал продавать их своим землякам.

— Факт противоправных действий фигуранта был установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Карелии. В рамках проведённых обысков по местам реализации немаркированных табачных изделий изъята оставшаяся на хранении и не проданная покупателям часть сигарет, — рассказали в ведомстве.

Горожанин полностью признал свою вину в совершении указанного преступления. Теперь его дело с утверждённым обвинительным заключением рассмотрят в суде.

Ранее в Петрозаводске суд вынес решение о блокировке сайтов, предлагающих приобрести жевательный, нюхательный и сосательный виды табака («снюс»). Торговля подобными видами изделий запрещена на территории России в соответствии с федеральным законом об охране здоровья граждан.