Реклама
Прислать новость
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли 3
Сегодня 11:11
Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым
21.06.2021 15:01
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18

Торговля алкоголем в «наливайках» может быть полностью запрещена по решению властей Карелии

Новости. Общество
13:05, 22 Июня 2021
фото: Анатолий Жданов / «Коммерсант

Продажа пива и других слабоалкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, может быть полностью запрещена в Карелии — такое право дает властям республики федеральное законодательство.

Об этом говорится в ответе департамента регулирования алкогольного рынка Минфина России на обращение парламента Карелии.

Депутаты добивались дополнительных ограничений для «наливаек», которые работают по ночам под видом заведений общепита, но на самом деле продают пиво в розницу. Парламент Карелии обратился в правительство России с инициативой ввести обязательное лицензирование продажи пива — это позволило бы надзорным органам штрафовать мини-бары за торговлю в ночное время.

В Минфине России пояснили, что в лицензировании нет необходимости — действующее федеральное законодательство дает право региональным властям, в том числе, в Карелии полностью запретить продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Goxa
2021-06-22 13:38:34
Наконец-то
врунофф
2021-06-22 13:17:58
яблочнутые как всегда проголосуют против. Им всегда лишь бы против
тетка
2021-06-22 13:16:15
Не может быть, а должна быть запрещена.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
Сегодня 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»