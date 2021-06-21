Торговля алкоголем в «наливайках» может быть полностью запрещена по решению властей Карелии

Продажа пива и других слабоалкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, может быть полностью запрещена в Карелии — такое право дает властям республики федеральное законодательство.

Об этом говорится в ответе департамента регулирования алкогольного рынка Минфина России на обращение парламента Карелии.

Депутаты добивались дополнительных ограничений для «наливаек», которые работают по ночам под видом заведений общепита, но на самом деле продают пиво в розницу. Парламент Карелии обратился в правительство России с инициативой ввести обязательное лицензирование продажи пива — это позволило бы надзорным органам штрафовать мини-бары за торговлю в ночное время. В Минфине России пояснили, что в лицензировании нет необходимости — действующее федеральное законодательство дает право региональным властям, в том числе, в Карелии полностью запретить продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».