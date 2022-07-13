Торговля свежими ягодами начнется в центре Петрозаводска

Ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко» открывается в столице Карелии.

Сегодня, 15 июля, в 13 часов в Петрозаводске откроется ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко». Площадкой для торговли станет Онежская набережная в створе проспекта Ленина. Об этом информирует пресс-центр администрации города.

«На ярмарке свою продукцию представят местные фермеры. Прямо в центре карельской столице можно будет приобрести свежую клубнику и другие ягоды. Карельские производители также предложат посетителям десерты собственного приготовления из ягод: пастилу, варенье, зефир в фирменных упаковках», — сообщают в мэрии.

Ярмарка продлится все выходные. В пятницу режим работы фестиваля — с 13 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 12 до 19 часов.

Ранее сообщалось, как фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх».