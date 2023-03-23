Торгово-промышленная палата Карелии объединяет бизнес-сообщество

В Петрозаводске по инициативе Торгово–промышленной палаты Карелии состоялся круглый стол.

Впервые за последнее время за одним столом собрались руководители Торгово–промышленной палаты Карелии, республиканских отделений «Деловой России», «Опоры России» и Российского союза промышленников и предпринимателей, представители мэрии Петрозаводска и Петросовета, региональных Министерства экономического развития и промышленности, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Повод для обсуждения ясен: поддержка бизнеса Карелии в условиях санкционного давления и взаимодействие деловых сообществ.

Президент РСПП в Карелии Александр Сафронов в своем выступлении указал на наличие кадровых проблем в различных отраслях экономики. Кроме того, он отметил положительный опыт взаимодействия бизнеса с Министерством экономики Карелии и вице–премьером Дмитрием Родионовым.

Генеральный директор республиканской Корпорации развития Евгений Перов подробно рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса в Республике Карелия.

Руководитель комитета по экономическому развитию администрации Петрозаводска Олег Ермаков признал определенный «кадровый голод» уже в рядах органов местного самоуправления и рассказал о взаимодействии города с предпринимателями: «Глава города минимум дважды в неделю посещает объекты предпринимательской деятельности и встречается с предпринимателями, постоянно занят решением их проблем» - отметил Ермаков.

Александр Калько, председатель Карельского отделения «Деловой России» сказал слова благодарности экономическому блоку правительства республики за предпринимаемые усилия по поддержке бизнеса и преодолению санкций.

На собрании также выступили Уполномоченный по делам предпринимателей в Карелии Елена Гнётова, вице – президент РСПП в Карелии Дмитрий Фабрикантов, руководитель карельской «Опоры России» Андрей Фицев и заместитель министра экономического развития и промышленности республики Наталья Савенкова.

«Сейчас важно объединить усилия всем бизнес–сообществам для достижения общих целей. Поэтому мы и выступили с инициативой по координации совместных действий всех ведущих общественных организаций республики, работающих с предпринимателями. Государство очень старается помогать, есть много программ поддержки как федерального, так и республиканского уровня. Однако есть и определенные проблемы, которые решать можно только сообща. Мы договорились продолжить совместную работу», - сказал президент Торгово–промышленной палаты Карелии Александр Лысенковский по окончании собрания.