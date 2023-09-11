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Торговцы овощами со своего огорода в Карелии рассказали о секретах ценоообразования

Новости. Общество
09:45, 12 Сентября 2023
фото: МК в Карелии

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Цены на домашний урожай в Петрозаводске отличаются в разы.

Как выяснил «Московский комсомолец в Карелии», фиксированных цен на «витамины» с огорода сегодня нет.

«Как объяснила одна из бабушек, торгующая овощами-фруктами-ягодами со своего огорода на Кукковке, за основу берется цена магазинная, а дальше полет фантазии: могут снизить, а могут такой же сделать, выше стараются не ставить, иначе покупатель уйдет», - пишет издание.

Так, у торгового центра на Кукковке, на улице Ровио, кабачок можно купить за 50-70 рублей (цена зависит от объема овоща, а также от вида покупателя и настроения продавца). Пучок зелени здесь стоит 50 рублей, килограмм яблок  - за 100-150 рублей, одна головка чеснока  - 40 рублей, штука свеклы – от 40 до 80.

Какие цены на домашний урожай установили торговцы на трассе и сколько сегодня стоят овощи с огорода в интернете, знает «МК в Карелии».

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