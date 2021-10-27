Торговцы предложили властям сделать вакцинацию обязательной для всего населения

Вакцинация граждан от коронавируса должна быть обязательной и бесплатной, считают Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ).

Об этом говорится в их обращении к вице-премьеру правительства России Дмитрию Григоренко, сообщает ТАСС.

«Считаем, что с целью наиболее эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции необходимо принятие следующих мер: вакцинация должна носить обязательный всеобщий характер и осуществляться бесплатно не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках», - говорится в письме.

АКОРТ и АКИТ также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», —сказано в обращении.