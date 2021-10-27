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Торговцы предложили властям сделать вакцинацию обязательной для всего населения

Новости. Общество
16:27, 27 Октября 2021
фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вакцинация граждан от коронавируса должна быть обязательной и бесплатной, считают Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ).

Об этом говорится в их обращении к вице-премьеру правительства России Дмитрию Григоренко, сообщает ТАСС.

«Считаем, что с целью наиболее эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции необходимо принятие следующих мер: вакцинация должна носить обязательный всеобщий характер и осуществляться бесплатно не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках», - говорится в письме.

АКОРТ и АКИТ также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», —сказано в обращении.

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Комментарии

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топка
2021-10-27 20:28:22
Напрашивается другое название. Торговцы смертью.
zanoza
2021-10-27 19:17:51
После таких заявлений к этим торговцам совсем расхотелось идти, о своей выручке пекутся так, что сразу стали "активистами". А Путин сказал, что вакцинация дело всё же добровольное, однако.
топка
2021-10-27 18:18:34
Сторожу школы директор сказала, чтобы сбрил бороду - ученики говорят, что вы похожи на Карла Маркса. Бороду я могу сбрить, - сказал он. Но умище, куда деть?
Leopol'd
2021-10-27 17:47:18
Интернет торговцам глубоко плевать на qr. Опять письма трудящихся Валентине Терешковой...
Шило
2021-10-27 17:16:04
Торговле нужны люди с деньгами.....без прививки их к ним не допустят...
Кеша
2021-10-27 17:10:42
Одни активисты в стране , от того и бардак .
топка
2021-10-27 17:01:18
Пофиг совсем. Как будет, так и будет - от судьбы не уйдешь.
Кеша
2021-10-27 17:11:58
топка, на кира до боли похожи .
топка
2021-10-27 17:36:52
Кеша, мне тоже так кажется.))
АК
2021-10-27 16:55:20
"Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, А сапоги тачать пирожник"
Горожанин
2021-10-27 16:36:17
Торговля будет давать медицинские рекомендации?! Лучше бы цены на продукты снизили
Zim
2021-10-27 18:46:39
Горожанин, а может лучше бесплатно?
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