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Торговые компании в Карелии считают недостаточным рост цен в магазинах

Новости. Общество
10:43, 09 Июня 2021
фото: pixabay

Средний уровень торговой наценки в магазинах Карелии во втором квартале 2021 года вырос до 25%, но ритейлеры считают это недостаточным для получения прибыли.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых фирм.

«По оценке опрошенных, разница между сложившимся и достаточным для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли уровнем торговой наценки составила 18%», — говорится в комментарии к опросу.

На сколько выросла торговая наценка в магазинах республики с начала года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-06-09 11:35:44
"Достаточная прибыль" - нет такого понятия в рыночной экономике. Прибыль всегда бывает только максимально возможной, и ограничивается только платежеспособностью покупателя. Так что без регулирующего вмешательства государства покупатель будет ободран продавцами как липка.
User
2021-06-09 11:54:27
Горожанин, прибыль зависит от многих факторов. Без регулирующего вмешательства государства, цены отрегулируются экономическими законами, а не понятиями. Цены на бензин тому яркий пример.
театральный критик
2021-06-09 11:24:29
Не голодают. Даже агрекалчнутые бездельники
User
2021-06-09 11:39:21
театральный критик, а надо, чтобы голодали? Типа, худым подниматься с колен легче. :)
кир
2021-06-09 11:55:17
User, уехал за халявой и чего ноешь? Сторожи и не отвлекайся.
Изя
2021-06-09 11:11:13
Всё в стране разбалансировалось , развалилось и задача у всех одна -сорвать бабло и ободрать население :)
User
2021-06-09 11:22:49
Изя, так ручное управление руками не из плеч демонстрирует феноминальные результаты в карманной гребле.
Изя
2021-06-09 11:26:42
User :)
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