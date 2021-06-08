Торговые компании в Карелии считают недостаточным рост цен в магазинах

Средний уровень торговой наценки в магазинах Карелии во втором квартале 2021 года вырос до 25%, но ритейлеры считают это недостаточным для получения прибыли.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых фирм.

«По оценке опрошенных, разница между сложившимся и достаточным для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли уровнем торговой наценки составила 18%», — говорится в комментарии к опросу.

На сколько выросла торговая наценка в магазинах республики с начала года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».