Торговые организации Карелии готовы снизить наценку

Новости по теме
Загрузка...
Пойти на снижение торговой наценки в магазинах в первом квартале 2019 года готовы 9,8% организаций розничной торговли Карелии.
Это следует из результатов опроса руководителей торговых организаций, проведенного Карелиястатом.
Еще 2% руководителей прогнозируют рост торговой наценки, а 88,2% собираются оставить ее на уровне четвертого квартала 2018 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
31.12.2018, 16:10
30.12.2018, 12:44
28.12.2018, 17:07
31.12.2018, 13:26
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии