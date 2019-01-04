Торговые организации Карелии готовы снизить наценку

Пойти на снижение торговой наценки в магазинах в первом квартале 2019 года готовы 9,8% организаций розничной торговли Карелии.

Это следует из результатов опроса руководителей торговых организаций, проведенного Карелиястатом.

Еще 2% руководителей прогнозируют рост торговой наценки, а 88,2% собираются оставить ее на уровне четвертого квартала 2018 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".