«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Администрацию Медвежьегорского района Карелии обязали установить освещение на дороге

19:30

Госавтоинспекция выявила нарушения правил перевозки детей в Петрозаводске

19:00

Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии

18:30

В Минздраве опровергли информацию о закрытии инфекционного отделения в Лоухской ЦРБ

18:00

В российский прокат вышел психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом

17:25

В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»

17:20

Тепло и без осадков: чем порадует карельская погода 6 сентября

17:00

Инженеры из ПетрГУ разработали систему отслеживания сбоев промышленного оборудования

16:40

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

16:20

Как сделать цифровую жизнь школьника безопасной

16:12

Шесть маршрутов, в планах еще два - троллейбусники в день рождения рассказали о ближайших задачах предприятия

16:00

Выборы в отдаленном поселке на севере Карелии могут преподнести сюрприз

15:15

Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

15:00

Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

14:45

Более 36% юных жителей Карелии негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

14:30

Банк России при принятии решения о снижении ключевой ставки учтет мнение карельских предприятий

14:10

Законы для людей: В Карелии учитель получил бесплатный участок и построил дом

14:05

На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект

13:50

В Карелии с вечера 5 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности

13:30

Погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами

13:10

Аврора, Космос: названы самые редкие имена новорожденных в Петрозаводске

12:50

Спасатели нашли заблудившегося под Петрозаводском грибника

12:30

Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье

12:10

Супруги из Петрозаводска получили медаль «За любовь и верность»

11:50

Щебень, тренажеры, пожарные роботы - возможности для сотрудничества обсудили на встрече глава Карелии и мэр Москвы.

11:30

В Петрозаводске на автовокзале установили первый терминал для продажи билетов

11:10

Карельская фигуристка вошла в число сильнейших на международных соревнованиях

10:55

Стало известно, куда отправится белое пианино после закрытия сезона на набережной

10:40

В Карелии скончался заслуженный эколог Александр Ширлин

10:20

Билайн установил новые базовые станции в густонаселенном районе Петрозаводска

10:00

20-летняя девушка получила травмы в аварии в Петрозаводске

09:50

Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

09:30

Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

09:00

Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

08:40

С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

08:20

«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

08:00

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

07:40

Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

07:20

В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

07:00

На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

06:40

Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

00:10

Жителю Карелии грозит до двух лет тюрьмы за четырёхмиллионный долг по алиментам

21:30

В Анапе подняли 337 мешков с мазутом

20:30

Рейсовые автобусы временно не будут проезжать через Новую Вилгу

20:00

Упавшей в канаву пенсионерке выплатят 250 тыс. рублей

19:30

Молодежь из Карелии познакомила ровесников с культурными особенностями республики

19:15

Сезон «Открытого пианино» на набережной Петрозаводска завершится концертом

19:00

Инна Колыхматова рассказала о капремонте школ Петрозаводска

18:30

Мошенник похитил у пенсионерки 220 тыс. рублей в Петрозаводске

18:15

Ушёл из жизни модельер Джорджо Армани

17:45

В Карелии простились с еще одним бойцом СВО

17:30

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

17:13

До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 5 сентября

17:00

Лесовоз растерял бревна на трассе в Приладожье

16:45

Средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей

16:30

Национальная группировка участвовала в мошенничестве в отношении пенсионерок в Петрозаводске

16:15

Хрустальную люстру в Музыкальном театре готовят к новому сезону

16:00

В Карелии снизилось количество преступлений

15:45

Для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%

15:30

Карельское предприятие открыло производство интерьерных и декоративных изделий из валунов

15:10

345 маскировочных сетей сплели волонтеры из двух поселков Лахденпохского района

15:00

Сбор ягод и грибов в Карелии едва не обернулся трагедией

14:50

Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

14:25

Средняя стоимость нового автомобиля в Карелии превысила 1,8 млн рублей

14:10

Неплательщица алиментов из Карелии обвиняется в 12 кражах и попытке грабежа

13:40

В Карелии подвели итоги пожароопасного сезона и назвали основные причины лесных пожаров

13:20

В Беломорске упавшая в канаву пенсионерка получит компенсацию

13:00

Подозреваемый в краже денег петрозаводчанин объявлен в розыск

12:35

В Мурманске ввели режим повышенной готовности после разлива мазута в Кольском заливе

12:10

Иномарка под управлением молодой женщины протаранила дорожное ограждение под Костомукшей

11:50

В Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу

11:25

В Петрозаводске заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа

11:05

Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций

10:45

Карелия вошла в тройку регионов России по уровню психических заболеваний

10:35

На Голиковке в Петрозаводске устанавливают новый остановочный комплекс

10:20

46-летний житель Петрозаводска погиб в зоне СВО

10:05

В Госдуме объяснили, какие данные запрашивает мессенджер MAX

09:45

Пенсионерка из Карелии «обезопасила» свои накопления и лишилась почти полмиллиона рублей

09:20

Петрозаводчанка примет участие в конкурсе «Миссис Вселенная» на Филиппинах

09:00

Мужчина незаконно перешел границу Финляндии и России

08:40

Роспотребнадзор Карелии предупредил о риске ботулизма при консервировании грибов

08:20

Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения в новом учебном году

08:00

Wildberries запустила виртуальную примерочную

07:40

Музыкальный театр Карелии объявил дополнительный набор в детскую балетную студию

07:20

Почти семь миллионов рублей собрали жители Карелии на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

07:00

Маршруты четырех автобусов изменятся в Петрозаводске

06:40

В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

00:10
Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии
Сегодня 18:30 Экономика
Поделиться

«Пятерочка», «Красное & Белое», компания «Балтика» высказали свою позицию в отношении законопроекта об ограничении продажи алкогольной продукции в Карелии.

фото: © «Столица на Онего»

В Карелии продолжается активное обсуждение законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя в республике. Принимаемые меры призваны снизить доступность алкоголя, защитить права граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их проживания.

Напомним, проект еще только внесен в Заксобрание, первое обсуждение на комитете запланировано на 12 сентября. Сейчас его активно обсуждают в парламенте, министерствах. Проект закона, напомним, предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции

Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в магазинах общей площадью не менее 70 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки ждет закрытие. Уже подсчитано, что речь идет о 114 заведениях. Лидерами среди районов станут Петрозаводск, Кондопожский и Сегежский районы — там закроются 43, 25 и 20 магазинов соответственно.

В рамках обсуждения законопроекта при проведении оценки регулирующего воздействия на днях в Минэкономразвития прошло заседание экспертного совета, на котором был рассмотрен законопроект. При обсуждении документа поступили замечания и предложения от ряда организаций.

Впервые в публичном пространстве были опубликованы позиции пострадавшей стороны, а именно представителей тех самых торговых сетей, которым придется закрыть свои магазины. Особый интерес вызывает позиция представителей сети «Красное & Белое», а также X5 Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток»). Понятно, что обе сети резко раскритиковали новый законопроект, высказав мнение, что ожидаемых результатов он не даст. «Столица на Онего» ознакомилась с их аргументами.

Так, в сети «Красное & Белое» рассказали, что, если закон будет принят, в Карелии будет закрыто около 30 магазинов «КБ» из 165 торговых точек сети. Соответственно, будут уволены работники всех этих магазинов. В тех же пропорциях сократятся налоговые отчисления от компании. В 2024 году «КБ» заплатили в бюджет Карелии более 145 млн рублей, а за полгода 2025 года – более 112 млн. Компания также приводит аргумент, что в их магазинах шаговой доступности более 53% реализуемой продукции – это не алкоголь, а продукты питания. Причем продукты здесь продаются по низким ценам, что оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения. В существующих магазинах также соблюдаются все требования по размещению вдали от социальных объектов. С случае принятия закона, уверены в «КБ», республика лишится больше, чем приобретет.

В письме от X5 Group (магазины «Пятерочка») изложена примерно такая же позиция. В сети говорят, что в случае принятия закона, в Карелии закроется 15 магазинов «Пятерочка» из 136 существующих. В X5 Group уверены, что новый законопроект не позволяет сохранить легальный бизнес.
В торговой сети предлагают свой вариант решения проблемы – ввести данные ограничения не для существующих, а для новых торговых точек. То есть чтобы закон распространялся на торговые точки, созданные после 1 августа 2025 года. А существующие магазины оставить в покое.

Интересно и мнение пивоваренной компании «Балтика». В компании сообщают, что подобная запретительная практика в других регионах не приводит к желаемым результатам, а порой эффект бывает прямо противоположным. Вместо легального алкоголя, уверены в компании, граждане получат «серые сегменты производства и продажи алкоголя». А бюджет республики лишится налоговых поступлений. «Балтика» предлагает привлечь к обсуждению проекта УФАС, так как видит в нем признаки получения приоритетных конкурентных условий для определенных магазинов.

В общем, ключевые торговые сети, которые лишатся части своих магазинов в случае принятия закона, резко (что логично, ведь им придется закрыть магазины) его критикуют.

Впрочем, в поддержку законопроекта выступает намного больше общественников, депутатов, граждан. Неудивительно, что по результатам обсуждения в Минэкономразвития проект закона поддержан членами экспертного совета. Теперь его ждет обсуждение на комитетах Заксобрания.

 

