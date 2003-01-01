Торговые сети раскритиковали законопроект об ограничении продажи алкоголя в Карелии

«Пятерочка», «Красное & Белое», компания «Балтика» высказали свою позицию в отношении законопроекта об ограничении продажи алкогольной продукции в Карелии.

В Карелии продолжается активное обсуждение законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя в республике. Принимаемые меры призваны снизить доступность алкоголя, защитить права граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их проживания.

Напомним, проект еще только внесен в Заксобрание, первое обсуждение на комитете запланировано на 12 сентября. Сейчас его активно обсуждают в парламенте, министерствах. Проект закона, напомним, предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Также под его действие попадут магазины, находящиеся в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции

Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в магазинах общей площадью не менее 70 квадратных метров. То есть небольшие торговые точки ждет закрытие. Уже подсчитано, что речь идет о 114 заведениях. Лидерами среди районов станут Петрозаводск, Кондопожский и Сегежский районы — там закроются 43, 25 и 20 магазинов соответственно.

В рамках обсуждения законопроекта при проведении оценки регулирующего воздействия на днях в Минэкономразвития прошло заседание экспертного совета, на котором был рассмотрен законопроект. При обсуждении документа поступили замечания и предложения от ряда организаций.

Впервые в публичном пространстве были опубликованы позиции пострадавшей стороны, а именно представителей тех самых торговых сетей, которым придется закрыть свои магазины. Особый интерес вызывает позиция представителей сети «Красное & Белое», а также X5 Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток»). Понятно, что обе сети резко раскритиковали новый законопроект, высказав мнение, что ожидаемых результатов он не даст. «Столица на Онего» ознакомилась с их аргументами.

Так, в сети «Красное & Белое» рассказали, что, если закон будет принят, в Карелии будет закрыто около 30 магазинов «КБ» из 165 торговых точек сети. Соответственно, будут уволены работники всех этих магазинов. В тех же пропорциях сократятся налоговые отчисления от компании. В 2024 году «КБ» заплатили в бюджет Карелии более 145 млн рублей, а за полгода 2025 года – более 112 млн. Компания также приводит аргумент, что в их магазинах шаговой доступности более 53% реализуемой продукции – это не алкоголь, а продукты питания. Причем продукты здесь продаются по низким ценам, что оказывает поддержку социально незащищенным слоям населения. В существующих магазинах также соблюдаются все требования по размещению вдали от социальных объектов. С случае принятия закона, уверены в «КБ», республика лишится больше, чем приобретет.

В письме от X5 Group (магазины «Пятерочка») изложена примерно такая же позиция. В сети говорят, что в случае принятия закона, в Карелии закроется 15 магазинов «Пятерочка» из 136 существующих. В X5 Group уверены, что новый законопроект не позволяет сохранить легальный бизнес.

В торговой сети предлагают свой вариант решения проблемы – ввести данные ограничения не для существующих, а для новых торговых точек. То есть чтобы закон распространялся на торговые точки, созданные после 1 августа 2025 года. А существующие магазины оставить в покое.

Интересно и мнение пивоваренной компании «Балтика». В компании сообщают, что подобная запретительная практика в других регионах не приводит к желаемым результатам, а порой эффект бывает прямо противоположным. Вместо легального алкоголя, уверены в компании, граждане получат «серые сегменты производства и продажи алкоголя». А бюджет республики лишится налоговых поступлений. «Балтика» предлагает привлечь к обсуждению проекта УФАС, так как видит в нем признаки получения приоритетных конкурентных условий для определенных магазинов.

В общем, ключевые торговые сети, которые лишатся части своих магазинов в случае принятия закона, резко (что логично, ведь им придется закрыть магазины) его критикуют.

Впрочем, в поддержку законопроекта выступает намного больше общественников, депутатов, граждан. Неудивительно, что по результатам обсуждения в Минэкономразвития проект закона поддержан членами экспертного совета. Теперь его ждет обсуждение на комитетах Заксобрания.