Торговый центр, бар и сетевой магазин в Карелии атаковали пьяные хулиганы

В минувшие выходные патрули задержали четверых дебоширов в Сегеже, Олонце и Сортавале, сообщили в Росгвардии Карелии.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии, в субботу вечером сигнал тревоги сработал в торговом центре Сегежи. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что нетрезвый 51-летний местный житель намеренно сломал кассовый аппарат в одном из торговых павильонов.

Ранее за помощью обратились работники бара в Олонце. Там учинили дебош 22-летний молодой человек и 21-летняя девушка. Очень пьяные молодые люди вели себя агрессивно, матерились и грубо выражались в адрес окружающих, провоцировали конфликты. На замечания и просьбы прекратить возмутительные действия дебоширы не реагировали.

Вёл себя агрессивно и посетитель одного из сетевых магазинов Сортавалы. Нетрезвый мужчина 1989 года рождения мешал работе персонала и отказывался покинуть помещение.

Все правонарушители задержаны представителями Росгвардии и переданы полиции, уточнили в пресс-службе организации.