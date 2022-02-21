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Торговый центр в Петрозаводске оштрафован на 500 тысяч рублей из-за взятки руководителя

Новости. Общество
10:30, 25 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2020 году фактический руководитель ООО «СпортКом» Гусейн Мамедов, действуя в интересах юридического лица, незаконно передал заместителю главы администрации Петрозаводска 200 тысяч рублей в качестве взятки за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного назначения на месте бывшего рынка «Ягуар», а также последующее общее покровительство деятельности юридического лица.

Приговором Петрозаводского городского суда Гусейнов признан виновным в совершении преступления по статье «Дача взятки». Ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратура республики возбудила в отношении ООО «СпортКом» дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В настоящее время штраф уплачен организацией в полном объеме.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом» получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом все последующие годы чиновники заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

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