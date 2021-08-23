Тормози перед лужами: в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как ездить в дождь

В Госавтоинспекции Петрозаводска дали советы, как ездить за рулем в дождливую погоду, а также объяснили, когда на дорогу выезжать нельзя.

По прогнозам синоптиков сегодня в течение дня ожидается дождь, предупредили в Госавтоинспекции города и посоветовали быть внимательными на дорогах.

— Помните, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому начинайте торможение заранее. Заблаговременное торможение позволит другим транспортным средствам вовремя сориентироваться и снизить скорость.

— Не забывайте про фары. Автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду.

— Если стеклоочистители по какой-то причине не работают, продолжать движение запрещено! Видимость в этом случае нулевая, а это крайне опасно.

— Помните, что в ненастную погоду пешеходы часто забывают об осторожности, желая скорее укрыться от дождя. Перед пешеходными переходами заранее снижайте скорость, хотя делать это нужно и в хорошую погоду.

— Снижайте скорость перед лужами. В них может быть яма или открытый люк.

Соблюдение данных рекомендаций поможет избежать дорожно-транспортных происшествий.