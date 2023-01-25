Торопливый юнец на жигулях устроил ДТП с пострадавшими в районе Карелии

В Сортавальском районе при столкновении двух автомобилей пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 11 февраля, в 15.55 в Сортавальском районе, на 262 км автодороги А-121 «Сортавала», 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ2 при проезде регулируемого перекрестка на желтый сигнал светофора допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai.

В результате ДТП травмы получили 42-летний водитель автомобиля Hyunday, а также двое его пассажиров - 67-летний мужчина и 41-летняя женщина.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.