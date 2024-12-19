Тостер выжег кухню в густонаселенном районе Петрозаводска

Пожарные тушили загоревшуюся от тостера квартиру в Петрозаводске.

О происшествии на Древлянке в Петрозаводске рассказали в телеграм-канале МЧС Карелии.



Пожар произошел днём в понедельник, 23 декабря, в доме № 25 на ул. Берёзовая аллея. Оказалось, что на кухне одной из квартир загорелся тостер.



От МЧС Карелия для ликвидации пожара привлекались 9 человек на 3 единицах техники, сообщили спасатели. Огонь повредил 2 квадратных метра кухни: потолок, мебель и стены.



Огнеборцы призвали не использовать неисправные электроприборы, не оставлять без присмотра работающую технику, иметь дома огнетушитель, а также установить дома пожарный извещатель, который среагирует на дым раньше, чем почувствуется запах гари.