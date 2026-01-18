Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года

Всемирная акция пройдет по всей планете в 23-й раз.
Автором текста для него впервые станет известный писатель, публицист и ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов.
Варламов, доктор филологических наук и лауреат премии «Большая книга», отметил, что принимает этот вызов с большой ответственностью.
— Больше всего в идее диктанта мне нравится то, что никто никого не принуждает… Люди приходят сами — осознанно, добровольно… И все это повышает ответственность того, кто становится автором, — поделился писатель.
Для него важно создать небольшой, но весомый и грамотный текст, в котором он сам не допустит ошибок.
В 2026 году акция состоится в 23-й раз, объединив участников по всему миру, которые проверят свою грамотность добровольно и без каких-либо бонусов. Об этом рассказал паблик «Тотальный диктант в Петрозаводске».
