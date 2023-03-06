Товарооборот между Россией и Европой в 2022 году оказался рекордным

Товарооборот России и Евросоюза в 2022 году достиг максимума за 8 лет.

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).

В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.

Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро.

В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.

Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине приняли против России уже десять пакетов санкций. В общей сложности с учетом новых рестрикций Евросоюз ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию, по данным на 2021 год.