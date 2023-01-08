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Товары для здоровья стали «предметами роскоши» для жителей Карелии

Новости. Общество
09:51, 09 Января 2023
фото: © freepik

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Снижение покупательской способности населения Карелии привело к сокращению продаж лекарственных средств.

Об этом сообщил РБК собственник и директор сети аптек «Луиза» Гарик Минасян.

«Значительно снизилась покупательская способность населения. Мы это видим по тому ассортименту, предпочтение которому стали отдавать клиенты. Витамины, товары для здоровья стали предметами роскоши, на которых начали экономить. Если раньше при назначении курса антибиотиков совместно с ними приобретались пробиотики для снижения негативного воздействия, то сейчас от них отказываются. Покупаются лекарства только жизненно необходимые» — сказал Минасян.

По его словам, после ухода западных производителей лекарств на рынок пока так и не пришли компании из Турции, Индии, Ирана. При этом не в пользу бизнеса изменились условия отпуска лекарств со стороны российских заводов-производителей.

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