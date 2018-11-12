Товары и услуги продолжают дорожать в Карелии

В республике подорожали товары и услуги на фоне удешевления минимального набора продуктов, сообщает Карелиястат.

В октябре индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,1%, с начала года товары и услуги подорожали на 2,7%.

В то же время стоимость минимального набора продуктов в октябре составила 4503,47 рубля в расчёте на одного человека в месяц и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%, с начала года выросла на 2,5%.