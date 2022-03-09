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Toyota не планирует закрывать завод в России

Новости. Общество
16:38, 10 Марта 2022
фото: © Shutterstock

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Toyota не планирует уходить с российского рынка, все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в штатном режиме.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Производство компании в Санкт-Петербурге приостановлено, но планов по закрытию завода нет.

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — рассказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркнули в Toyota.

Ранее о приостановках производства в РФ сообщали автопроизводители Sollers Ford, Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen.

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