Toyota не планирует закрывать завод в России

Toyota не планирует уходить с российского рынка, все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в штатном режиме.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Производство компании в Санкт-Петербурге приостановлено, но планов по закрытию завода нет.

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — рассказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркнули в Toyota.

Ранее о приостановках производства в РФ сообщали автопроизводители Sollers Ford, Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen.