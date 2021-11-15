Традиция скрипичной игры из Финляндии признана мировой ценностью

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошла финская сауна.

Традиция скрипичной игры из финского городка Каустинен признана мировой ценностью. Она вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Yle, скрипичная музыка пришла в Финляндию из-за границы, но финские скрипачи быстро освоили инструмент и со временем выработали свой характерный стиль игры, который благодаря своей уникальности и узнаваемости стал объектом мирового нематериального наследия. Стиль игры музыкантов из Каустинена отличается особой ритмикой и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании и украшении мелодии.

Напомним, ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена финская сауна. Это первая традиция из Финляндии, попавшая в список ЮНЕСКО.