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Традиция скрипичной игры из Финляндии признана мировой ценностью

Новости. Культура
17:20, 16 Декабря 2021
фото: © Ri_Ya / pixabay.com

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Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошла финская сауна.

Традиция скрипичной игры из финского городка Каустинен признана мировой ценностью. Она вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Yle, скрипичная музыка пришла в Финляндию из-за границы, но финские скрипачи быстро освоили инструмент и со временем выработали свой характерный стиль игры, который благодаря своей уникальности и узнаваемости стал объектом мирового нематериального наследия. Стиль игры музыкантов из Каустинена отличается особой ритмикой и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании и украшении мелодии.

Напомним, ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена финская сауна. Это первая традиция из Финляндии, попавшая в список ЮНЕСКО.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-16 17:24:22
когда некем и нечем гордиться и это сойдёт
Гость
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