Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

Социальный центр «Попечение» объявил о начале благотворительной рождественской акции для помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

В центре на попечении находится 115 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Волонтеры Социального центра вновь собирают для них подарки на Рождество. Дедом Морозом для них может стать любой желающий.

— Мы принимаем подарки для детей от 0 до 18 лет.Главное условие- все должно быть новым! — сообщили в Центре.

Для детей младшего возраста это могут быть развивающие игрушки, книжки, кубики, интерактивные игрушки, любые игрушки кроме мягких. Для ребят среднего возраста — книги, настольные игры, наборы для творчества, конструкторы, машинки, солдатики, куклы, наборы для рукоделия, игрушки на радиоуправлении и т. д. Для ребят старшего возраста — сертификаты, наушники, портативные колонки, пауэр-банки, книги, косметика, дезодоранты, различные милые вещицы для девочек и интересные штуки для юных будущих мужчин.

Также можно подарить сертификаты в магазины или сделать свой подарок- сюрприз. Нужно сложить все в красивый пакет и подписать: акция «Рождество в каждый дом» и, например, для мальчика 14 лет или девочке 3 лет. Не надо заклеивать пакеты скотчем. Волонтеры обязательно должны проверить содержимое.

— Во-первых, чтобы подтвердить соответствие возрасту, во-вторых, чтобы не подарить всем детям одной семьи одинаковые подарки и в-главных, к сожалению, не смотря на пятнадцатилетнюю историю акции, до сих пор встречаются упакованные мягкие игрушки, бывшие в активном употреблении, не новые футболки с пятнами, начатые кремы или уже использованные помады и тени. Мы обязательно позаботимся о качестве подарков, поэтому ваш красивый, но заклееный скотчем пакет, придется порвать, — уточнили в Центре.

Паралелльно проводится акция и для одиноких пенсионеров. Многим из них некому подарить подарки. Принести можно календарь настенный, носки, варежки, шапки, шарфы, полотенца, тапки, чай, сладости, кружки. Отдельный запрос от паллиативного центра — паззлы на небольшое количество элементов, настольные игры, несложные головоломки, алмазная мозаика небольшого размера, журналы

с жизненными историями, кроссворды, сканворды, леденцы (актуально для онкобольных от сухости во рту), влажные салфетки, пена для бритья, одноразовые станки, массажные мячики, небольшие массажеры, шампуни, мыло, крем для рук, новогодние украшения небьющиеся, маленькие настольные елочки, светодиодные гирлянды (на батарейках).

Оставить подарки нужно по адресу Вольная, 1 ежедневно с 10 до 13 часов. Акция продлится до 28 декабря.