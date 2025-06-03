Традиционного рейса «Сбормобиля» в июне не будет

Организаторы сообщили о приостановке проекта на три месяца.
В июне, июле и августе не будет рейсов, рассказала руководитель проекта «Сбормобиль» Надежда Третьякова,
«Летние рейсы «Сбормобиля» отменяются в связи с нехваткой персонала из-за сезона отпусков в компании «Юви»», - говорится в сообщении.
Напомним, каждое третье воскресенье месяца у горожан принимают металл, стекло, макулатуру, пластик. Собранное вторсырье отправляют на переработку. 80% вырученных средств передают в Первый приют для бездомных животных.
Добавим, что сейчас вторсырье можно собирать и выбрасывать в желтые контейнеры. Также в Петрозаводске есть четыре экостанции, куда можно сдать накопившиеся полезные отходы.
Ранее "Столица на Онего" рассказывала, что использование тонких пакетов хотят запретить в России.
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