Традиционного рейса «Сбормобиля» в июне не будет

Организаторы сообщили о приостановке проекта на три месяца.

В июне, июле и августе не будет рейсов, рассказала руководитель проекта «Сбормобиль» Надежда Третьякова,

«Летние рейсы «Сбормобиля» отменяются в связи с нехваткой персонала из-за сезона отпусков в компании «Юви»», - говорится в сообщении.

Напомним, каждое третье воскресенье месяца у горожан принимают металл, стекло, макулатуру, пластик. Собранное вторсырье отправляют на переработку. 80% вырученных средств передают в Первый приют для бездомных животных.

Добавим, что сейчас вторсырье можно собирать и выбрасывать в желтые контейнеры. Также в Петрозаводске есть четыре экостанции, куда можно сдать накопившиеся полезные отходы.

Ранее "Столица на Онего" рассказывала, что использование тонких пакетов хотят запретить в России.