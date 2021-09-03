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Традиционный «Кросс нации» пройдет в Петрозаводске 18 сентября

Новости. Спорт
18:00, 06 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Заявки на массовое мероприятие принимаются до 12 сентября, сообщили в администрации города.

Карелия готовится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации — 2021». В Петрозаводске ежегодный праздник состоится 18 сентября на стадионе «Спартак».

Для участников спортивного мероприятия подготовлены дистанции, рассчитанные на разные возрастные категории: мальчики и девочки 2012 г. р. и младше преодолеют 1 км, девушки и юноши 2002 г. р. и младше, а также женщины и мужчины 2001 г. р. и старше — 4 км, юноши 2002 г. р. и младше и женщины 2001 г. р. и старше — 8 км, девушки 2002 г. р. и младше — 6 км, мужчины 2001 г. р. и старше — 12 км.

Электронная регистрация на «Кросс нации — 2021» уже стартовала и доступна до 12 сентября по ссылке.
Комиссия по допуску участников будет работать с 13 по 17 сентября в Республиканском спортивном комплексе «Курган» по адресу: Курганский проезд, 3 (10.00 — 16.00, перерыв с 13.00 -14.00).

Для участия в забегах необходимо предоставить в комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до начала соревнований, или справку о вакцинировании двумя компонентами прививки.

В день проведения стартов регистрация будет доступна только на массовый забег на 1 км.

Программа мероприятия:
10.00 — 11.30 Выдача стартовых номеров
11.45 — Церемония открытия
12.00 — Старт забега на дистанцию, девочки 2012 г. р. и младше
12.10 — Старт забега на дистанцию, мальчики 2012 г. р. и младше
12.20 — Награждение победителей и призеров, девочки и мальчики 2012 г. р. и младше
12.25 — Старт массового забега на 1 км
12.45 — Старт на дистанции 4, 6, 8 и 12 километров (мужчины и женщины)
13.30 — 14.30 — Награждение победителей и призеров.

«Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» (нацпроект «Демография»). Победителей по традиции наградят кубками, дипломами и памятными медалями Министерства образования и спорта Республики Карелия. Все участники мероприятия получат памятные сертификаты с символикой соревнований.

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