Уха, веселье и народный театр. Вепсский праздник «Kalarand» прошёл в Карелии

Фестиваль, название которого переводится как «Рыбный берег», собрал гостей в селе Рыбрека Прионежского района.

Традиционный фестиваль вепсской культуры «Kalarand» (0+) здесь, на берегу Онежского озера, проводят уже восьмой раз. Площадкой стал одноимённый этнопарк «Каларанд».

На празднике выступили коллективы — среди них вепсский народный хор и карельский театр «Чичилиушку». Гостей угощали чаем, калитками и ухой.

— В ухе у нас судак, окунь, налим и хариус. По старому вепсскому рецепту, на огне, с дымком, с добавлением лука или картошки. Секретный ингридиент — хорошее настроение! — поделился рецептом волонтёр фестиваля Николай.

Несмотря на прохладную погоду, гости фестиваля лакомились и мороженым. На празднике организовали программу для детей, работали ремесленные ряды с украшениями, сувенирами, одеждой и даже музыкальным инструментом кантеле.

— На фестиваль мы приходим восьмой год подряд. Каждый год у нас тут гулянья! Всей семьёй приходим, угощаемся, смотрим постановки, слушаем хор, как пели наши бабушки, как у меня бабушка пела на вепсском языке. Такие праздники важны. Детям все это очень интересно, познавательно — в историю вникнуть, посмотреть, послушать, узнать о вепсах, о культуре, — рассказала гостья праздника.

— Это важно, нужно. Кто, если не мы, будем любить, беречь свою малую Родину? Мы показываем пример детям, — добавила директор Рыборецкой школы, один из организаторов фестиваля Светлана Готыч.

Смотрите наш фоторепортаж с фестиваля по ссылке.

Видео: Людмила Корвякова