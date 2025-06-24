здоровье работа экология
реклама на сайте
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50
В построенном доме ЖК «Флотилия» остались свободные квартиры по минимальной цене
30.06.2025 09:19

Уха, веселье и народный театр. Вепсский праздник «Kalarand» прошёл в Карелии

Новости. Культура
17:20, 05 Июля 2025
фото: Корвякова Людмила

Новости партнеров

Фестиваль, название которого переводится как «Рыбный берег», собрал гостей в селе Рыбрека Прионежского района.

Традиционный фестиваль вепсской культуры «Kalarand» (0+) здесь, на берегу Онежского озера, проводят уже восьмой раз. Площадкой стал одноимённый этнопарк «Каларанд».

На празднике выступили коллективы — среди них вепсский народный хор и карельский театр «Чичилиушку». Гостей угощали чаем, калитками и ухой.

— В ухе у нас судак, окунь, налим и хариус. По старому вепсскому рецепту, на огне, с дымком, с добавлением лука или картошки. Секретный ингридиент — хорошее настроение! — поделился рецептом волонтёр фестиваля Николай. 

Несмотря на прохладную погоду, гости фестиваля лакомились и мороженым. На празднике организовали программу для детей, работали ремесленные ряды с украшениями, сувенирами, одеждой и даже музыкальным инструментом кантеле. 

— На фестиваль мы приходим восьмой год подряд. Каждый год у нас тут гулянья! Всей семьёй приходим, угощаемся, смотрим постановки, слушаем хор, как пели наши бабушки, как у меня бабушка пела на вепсском языке. Такие праздники важны. Детям все это очень интересно, познавательно — в историю вникнуть, посмотреть, послушать, узнать о вепсах, о культуре, — рассказала гостья праздника.

— Это важно, нужно. Кто, если не мы, будем любить, беречь свою малую Родину? Мы показываем пример детям, — добавила директор Рыборецкой школы, один из организаторов фестиваля Светлана Готыч. 

Смотрите наш фоторепортаж с фестиваля по ссылке.

 Видео: Людмила Корвякова

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2025, 09:48
«Победа» обжаловала решение суда об увеличении габаритов ручной клади
01.07.2025, 08:40
Большая часть лесов Карелии сдана в аренду лесозаготовителям
01.07.2025, 20:30
Популярная ягода резко подешевеет в России в ближайшее время
04.07.2025, 20:30
Стали известны подробности страшного ДТП в Пряжинском районе Карелии
01.07.2025, 18:20
Страховые пенсии россиян будут повышать два раза в год
29.06.2025, 17:45
Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно

Чтиво

03.07.2025 12:25
Частная жизнь
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
Алёна Мак – художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
26.06.2025 15:53
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
архив чтиво

Медиа

Традиционный вепсский праздник "Kalarand" прошел в селе Рыбрека
Новое
Сегодня 16:40
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение