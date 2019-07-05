Трафик на карельском участке российско-финляндской границы продолжает падать

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Количество пересечений границы на самом популярном МАПП "Вяртсиля-Ниирала" сократилось в первом полугодии 2019 года на 3,5 процента.
Такие данные привела Пограничная служба Финляндии. По ее сведениям, в январе-июне 2018 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска МАПП "Вяртсиля-Ниирала" было зарегистрировано 553 766 пересечений границы, тогда как в первом полугодии нынешнего года только 534 673.
Доля граждан Финляндии в общем количестве туристов, пересекающих границу в районе Вяртсиля, составляет около 53 процентов, а россиян – 46 процентов. При этом финские пограничники отметили, что в июне нынешнего года на этом участке границы не было зафиксировано ни одного случая ее незаконного перехода.
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