Трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске, показал опрос

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" опасаются, что трагедия в Кемерово может повториться и в Петрозаводске.

После страшной трагедии в Кемерово, когда пожар в торговом центре унес жизни 67 человек, "Столица на Онего" спросила у своих читателей: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?

В опросе приняли участие 1248 человек, большинство из которых - 833 респондента (66%) ответили, что они опасаются, так как после увиденного ужаса им страшно ходить в торговые центры.

Всего 20% - 258 опрошенных считают, что Кемеровская трагедия не может повториться в нашем городе, так как в Карелии пожарная безопасность на должном уровне.

И 157 человек (12%) признались, что они не ходят в торговые центры, поэтому ничего не опасаются.