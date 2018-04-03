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Новости. Общество
12:16, 03 Апреля 2018

Трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске, показал опрос

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" опасаются, что трагедия в Кемерово может повториться и в Петрозаводске.

После страшной трагедии в Кемерово, когда пожар в торговом центре унес жизни 67 человек, "Столица на Онего" спросила у своих читателей: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?

В опросе приняли участие 1248 человек, большинство из которых - 833 респондента (66%) ответили, что они опасаются, так как после увиденного ужаса им страшно ходить в торговые центры.

Всего 20% - 258 опрошенных считают, что Кемеровская трагедия не может повториться в нашем городе, так как в Карелии пожарная безопасность на должном уровне.

И 157 человек (12%) признались, что они не ходят в торговые центры, поэтому ничего не опасаются.

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Комментарии

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User
2018-04-03 12:59:02
А если автобус с детьми попадет в дорожную яму, оторвет колесо, перевернется и загорится, это будет считаться повторением Кемеровской трагедии или нет? Ширше мыслить не пробовали?!
кир
2018-04-03 12:20:20
В опросы не верю и мнение толпы не разделяю. Скорее, верю в судьбу.
Гость
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