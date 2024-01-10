«Трагическая весть пришла в наш округ», — в Карелии сообщили о гибели местного уроженца на СВО

Власти Сегежского района сообщили о смерти местного жителя.

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на своей странице в соцсети сообщила о гибели на СВО местного уроженца Владимира Безвытного.

«О потерях всегда сложно говорить. Трагическая весть пришла в наш округ. Безвытнов Владимир Валентинович, ефрейтор артиллерийского взвода, погиб 25.12.2023 в ходе выполнения боевых задач», — написала глава округа.

Марина Гусева выразила глубокие соболезнования родным Владимира, друзьям бойца и его близким.

О дате прощания будет сообщено позднее.