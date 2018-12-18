Трагически закончилась ночная прогулка пешехода по трассе "Сортавала"

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На 124 километре трассы "Сортавала" у поселка Ларионово в Приозерском районе под колесами иномарки погиб 43-летний мужчина.
Как рассказали 47news в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 18 декабря, около половины первого ночи, на 124 километре трассы "Сортавала" у поселка Ларионово.
По предварительной информации, автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 41-летний водитель, сбил вне зоны пешеходного перехода 43-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.
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