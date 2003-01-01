Трактор сгорел в лесу под Медвежьегорском

В Медвежьегорском районе Карелии 9 сентября вспыхнул трактор. Возгорание произошло в лесу возле деревни Великая Губа.
Как сообщили в Госкомитете по безопасности, Информация о пожаре поступила спасателям в 14:44. На вызов выехали пожарные из Медвежьегорска — четыре человека на одной автоцистерне. От пожарной части до места происшествия было около 35 км. Из-за большого расстояния спасатели смогли прибыть только через 20 минут.
Огонь удалось потушить к 15:15, а в 15:40 были ликвидированы все последствия пожара. Технику спасти не удалось — трактор практически полностью выгорел. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
