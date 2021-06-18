Трактор вспыхнул на полях Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе сгорел трактор, сообщают местные спасатели.

Пожар произошел утром в пятницу, 18 июня, в деревне Юргелица. Об этом информирует паблик ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Для ликвидации возгорания привлекались силы спасателей и предприятия «Племсовхоз Мегрега».

«18 июня 2021 года в 09 часов 55 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу д. Юргелица произошел пожар: горение трактора. Для ликвидации пожара привлекались 2 АЦ-40/60(131/УРАЛ) ПЧ-35 по охране г. Олонец, 5 человек личного состава и 1 АЦ-30(66) ДПК АО „Племсовхоз Мегрега“, 1 доброволец. Руководитель тушения пожара — начальник части», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным снимкам, трактор существенно поврежден огнем.

Ранее сообщалось, что трактор сгорел под Петрозаводском.