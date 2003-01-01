Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

Девушка достойно представила республику на крупных всероссийских соревнованиях.

Ирина Косякина, работница племхозяйства «Ильинское» из Карелии, получила титул «Королева плуга» на XII Открытом чемпионате России по пахоте. Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Для Ирины это был первый опыт участия в таких состязаниях.

— Награду мне вручили за участие. Мне понравились соревнования, приобрела новые навыки. Хотя получилось не особо у меня, в пахоте заняла далекое 52 место. Но все равно результатом довольна. Пахала первый раз вообще, до этого не было ни разу. Тяжеловато. Кроме меня, была еще одна девушка среди участников, насколько я слышала, она из Тверской области, но учится в Москве, — поделилась Ирина.

Чемпионат проходил с 8 по 10 августа в Ленинградской области. Участвовали 55 команд из России и других стран. Лучший результат среди карельских участников показал Алексей Гошкиев из хозяйства «Мегрега» — у него 19 место.

Как мы писали ранее, Ирина работает трактористом-машинистом в селе Видлица. Ирина работает в хозяйстве трактористом-машинистом, в её обязанности входит кормление скота, погрузка кормов в миксер, раздача смеси, перевозка рулонов с сеном. К профессии тракториста-машиниста сельхозпроизводства Ирина пришла не сразу. Сначала получила диплом повара. И поняла, что это не ее призвание, снова пошла учиться, на этот раз на тракториста. Родные поддержали — в семье и старший брат тракторист, и дядя, и бабушка в свое время тоже работала на тракторе. Диплом получила в июне 2025 года и сразу пришла работать в совхоз, став одной из 11 новичков предприятия.