Трактористка из поселка Видлица представит Карелию на Чемпионате России по пахоте

Ирина Косякина из племсовхоза «Ильинский» Олонецкого района будет представлять нашу республику на престижных соревнованиях.

Работать в совхоз девушка пришла сразу после окончания Сортавальского колледжа. Ирина работает в хозяйстве трактористом-машинистом, в её обязанности входит: кормление скота, погрузка кормов в миксер, раздача смеси, перевозка рулонов с сеном.

К профессии тракториста-машиниста сельхозпроизводства Ирина пришла не сразу. Сначала получила диплом повара. И поняла, что это не ее призвание, снова пошла учиться, на этот раз на тракториста. Родные поддержали — в семье и старший брат тракторист, и дядя, и бабушка в свое время тоже работала на тракторе. Диплом получила в июне 2025 года и сразу пришла работать в совхоз, став одной из 11 новичков предприятия.

Теперь Ирине доверили представлять карельское предприятие на главном аграрном событии страны — Чемпионате России по пахоте, который пройдет с 8 по 10 августа в Ленобласти. Впервые на этих соревнованиях от нашей республики будет участвовать девушка–тракторист.