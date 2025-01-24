Трактористы завалили дом глыбами льда в районе Карелии

Жильцы дома возмутились способу расчистки снега.

Жильцы дома в Медвежьегорсками пожаловались на трактористов, которые завалили глыбами льда и снега жилой деревянный дом. Фото опубликовали в паблике Подслушано в Медвежьегорске.

«Трактористы! Разве можно заваливать дом, глыбами с дороги? Как- будто специально это делаете? Если мешает дом, сносите его нах. И валите туда снег! Сил больше нет! Сейчас вывалю снег на тротуар», — сообщили очевидцы.

Ранее писали о том, что в Петрозаводске автомобили отправились на штрафстоянку, потому что помешали уборке снега на улице.