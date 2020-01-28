Транспорт финансового просвещения будет ездить по Петрозаводску

Информационная кампания "Транспорт финансового просвещения" стартует в Петрозаводске, сообщает Минфин Карелии.

С 1 февраля привычные горожанам маршрутные автобусы №3 и №25 превратятся в носители информации, важной для финансовой безопасности и благополучия современного человека.

Полезной информацией поделится с пассажирами "финансовый попутчик" – рисованный персонаж, современный и дружелюбный, который найдет свое место в оформлении экстерьера и интерьера салонов автобусов.

Краткие и ясные советы Попутчика помогут гражданам проверить надежность финансовой организации, уберечь от мошенников свои персональные данные, не наделать ошибок при просрочке различных платежей, избежать "долговой ямы".

Информативная часть кампании сверена с последними исследованиями о финансовой грамотности граждан различных регионов России и включает актуальные советы по наиболее злободневным проблемам в кредитно-финансовой отрасли.

Информационная кампания проходит в рамках федерального Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком. Партнером проекта в Петрозаводске выступает Министерство финансов Республики Карелия.

Всего носителями информационных материалов станут 5 автобусов, следующих по маршрутам №25 и №3.