Транспортировка щебня в Москву из Карелии может стать дешевле

В правительстве республики заявили о том, что стоимость транспортировки карельского щебня в российскую столицу станет дешевле.

Правительство Карелии и ОАО "РЖД" заключили договоренность о том, что весь карельский щебень будет перевозиться через станцию Сонково после реконструкции узла. Это позволит снизить провозную плату до 70 рублей за тонну.

Правительство республики подготовило обращение в Минтранс России о внесении изменений в приказ Минтранса от 21 декабря 2009 № 245 "Об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозках грузов по отдельным участкам российских железных дорог" в части определения маршрута через станцию Сонково, как кратчайшего расстояния перевозки для расчетов провозной платы.

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