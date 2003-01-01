Транспортная компания в Петрозаводске задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

В ситуацию пришлось вмешаться Прокуратуре.

Как стало известно, ООО «Транспортная компания» не платила трем сотрудникам с января по май этого года. Задолженность по оплате труда составляет более 300 тысяч рублей.

— Прокуратура внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат).

В итоге работодатель выплатил долги сотрудникам полностью.

Ранее стало известно, что петрозаводское предприятие задолжало работникам 2,6 млн рублей.