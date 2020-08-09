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Транспортная полиция оштрафовала гостей и жителей Карелии, куривших в неположенных местах

Новости. Общество
13:51, 10 Августа 2020
фото: © flickr.com/lawprier
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В Карелии пресечены факты нарушения общественного порядка в поездах дальнего следования и ж/д вокзалах, сообщили в транспортной полиции.

Сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением "Анапа – Мурманск" выявили пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проведения проверки выяснилось, что 33-летний местный житель не реагировал на замечания поездной бригады и мешал пассажирам.

По прибытии поезда на ж/д станцию в Кемь транспортные полицейские заметили 37-летнего жителя Мурманской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. На поведение нарушителя поступали жалобы от пассажиров и проводников.

Правонарушители сняты с поездов. В отношении граждан составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах на ж/д вокзалах и в пассажирских поездах выявлены жители Красноярского края, Тульской и Нижегородской областей, а также Беломорского, Кемского, Медвежьегорского и Сортавальского районов Карелии.

Стражами порядка все правонарушители привлечены к административной ответственности.

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