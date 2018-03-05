Транспортная прокуратура Карелии проведет прием предпринимателей

Карельская транспортная прокуратура проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили в ведомстве.

В целях оказания помощи по правовым вопросам Карельская транспортная прокуратура 6 марта в рабочее время проведет прием предпринимателей.

Прием проведут работники транспортной прокуратуры по адресу: г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, 4.

Прокуроры готовы максимально оперативно отреагировать на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительно пресечь нарушения.