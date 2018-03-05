Транспортная прокуратура Карелии проведет прием предпринимателей

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Карельская транспортная прокуратура проведет Всероссийский день приема предпринимателей, сообщили в ведомстве.
В целях оказания помощи по правовым вопросам Карельская транспортная прокуратура 6 марта в рабочее время проведет прием предпринимателей.
Прием проведут работники транспортной прокуратуры по адресу: г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, 4.
Прокуроры готовы максимально оперативно отреагировать на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительно пресечь нарушения.
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