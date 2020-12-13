Транспортная прокуратура Карелии рассказала, почему грузовой поезд сошел с рельсов в Суоярви

По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка в связи со сходом колесной пары грузового вагона в Карелии.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в 20.00 на запасных путях станции Суоярви произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте в связи со сходом колесной пары тележки грузового порожнего вагона на железнодорожных путях станции Суоярви.

По предварительным данным ведомства, сход колесной пары произошел из-за находящегося на пути железнодорожного башмака. В результате происшествия опрокидывания вагонов, задержек поездов и повреждения путей нет. Пострадавшие отсутствуют.

В настоящее время восстановительные работы завершены.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.