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Транспортная прокуратура Карелии рассказала, почему грузовой поезд сошел с рельсов в Суоярви

Новости. Происшествия
13:40, 14 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив
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По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка в связи со сходом колесной пары грузового вагона в Карелии.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в 20.00 на запасных путях станции Суоярви произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте в связи со сходом колесной пары тележки грузового порожнего вагона на железнодорожных путях станции Суоярви.

По предварительным данным ведомства, сход колесной пары произошел из-за находящегося на пути железнодорожного башмака. В результате происшествия опрокидывания вагонов, задержек поездов и повреждения путей нет. Пострадавшие отсутствуют.

В настоящее время восстановительные работы завершены.
По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-14 14:22:56
партизаны ? ))
кир
2020-12-14 13:51:59
Работяга не совсем трезвый без мастера - ничто.
Гость
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